Jefe de Mercedes Toto Wolff felicita a Lewis Hamilton por alzar la voz como primer piloto afroamericano en la Fórmula 1

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha afectado al mundo entero, pero han sido los deportistas afroamericanos lo más golpeados por la brutalidad racial que crece día a día, por lo que Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, felicitó y respaldo a Lewis Hamilton por sacar la voz ante la injusticia como el primer piloto de raza negra en la Fórmula 1.

"Es muy difícil para nosotros comprender lo difícil que es (como un hombre negro) y estoy feliz de que haya salido tan vocal. Es uno de los embajadores de este deporte y creo que es bueno", dijo el austríaco al mando del equipo alemán, y reveló un delicado episodio:

"Él (Lewis) me preguntó una vez: '¿Alguna vez has tenido el pensamiento activo de que eres blanco?' Le dije que nunca había pensado en eso. Él dijo: 'Pienso en eso todos los días", comentó Wolff, y agregó: "Lewis es partidario de las minorías. He aprendido mucho de él", aseguró.

"Aquellos de nosotros que somos negros, marrones o intermedios, lo vemos todos los días y no deberíamos sentir que nacimos culpables, no pertenecemos ni tememos por nuestras vidas según el color de nuestra piel", escribió el seis veces campeón del mundo en Instagram, agregando:

"Es solo cuando hay disturbios y gritos de justicia es que los poderes que ceden y hacen algo, pero para entonces ya es demasiado tarde y no se ha hecho lo suficiente", escribió Hamilton, palabras que fueron respaldadas por el director ejecutivo de Mercedes:

"A veces se necesitan eventos para desencadenar una ola masiva de apoyo para cualquier minoría... es bueno que Lewis, como superestrella del deporte, hable en un deporte dominado por hombres blancos", reflexionó Wolff, entregándole su total apoyo a Hamilton.