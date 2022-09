Este domingo el Resto del Mundo consiguió su primera victoria sobre Europa en la Laver Cup, que se diputa en el O2 Arena de Londres.

El estadounidense Frances Tiafoe derrotó al griego Stefanos Tsitsipas por 1-6, 7-6(11) y 10-8, dejando sin efecto el último cruce que debían disputar Casper Ruud y Taylor Fritz.

En el segundo set el semifinalista del pasado US Open salvó cuatro pelotas de partido, lo que afectó en el ánimo del griego, quien terminó sucumbiendo en el super tie break al final.

"Me encanta jugar en grandes estadios llenos de público", dijo después de ganar Tiafoe, quien fue abrazado incluso por John McEnroe, capitán del Resto del Mundo.

La revancha se jugará el próximo año en Vancouver, ocasión en la que ya no estará el gran Roger Federer, retirado de la actividad el viernes pasado en este mismo torneo.

"Lo venía diciendo toda la semana, este era nuestro año. Me siento como un niño cuando estoy en pista, me lo paso bien jugando al tenis", señaló Tiafoé.

Y sobre el retiro de Federer, comentó: "Fue todo un honor compartir pista con él el viernes. El tenis ganó el viernes por la noche. Todos le echaremos de menos. Es mejor persona que tenista incluso".

"No echaré de menos que me gane a mí y a todos en Grand Slams. Me quito el sombrero ante su equipo, su familia y a todos por una carrera increíble. Las leyendas nunca mueren", finalizó.