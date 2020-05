The Last Dance y su máximo misterio: ¿por qué no aparece Juanita Vanoy, la ex mujer de Michael Jordan?

The Last Dance causó impacto en todo el mundo, porque la popular serie de Netflix que cuenta la vida de Michael Jordan y su "último baile" en Chicago Bulls, genera comentarios todos los días.

Una de las grandes dudas de los fanáticos tiene que ver con la ausencia de Juanita Vanoy, la primera mujer de Air, madre de sus tres primeros hijos, quien no aparece ni un sólo momento en el documental.

Jordan estuvo casado por 17 años con Vanoy, es una de las personas que lo conoce más en todo el mundo, pero no sale nunca en The Last Dance, algo que nadie ha podido aclarar.

"Los periodistas veteranos dicen que Juanita era el sabio búho posado en el hombro de Jordan que evitaba que este mostrara su lado más oscuro. ¿Por qué no sale en el documental? ¿No una sola cita? Es curioso", escribió Dave Zirin, editor deportivo de The Nation en Twitter.

Nadie ha podido responder con claridad esa pregunta, porque la madre de Jeffrey, Marcus y Jasmine, los tres hijos mayores de Su Majestad, algo podría haber comentado.

Jason Heir, director de The Last Dance, se pronunció sobre el asunto: "no estaba interesado en la opinión ni de sus esposas ni de sus hijos. Tuvimos los narradores que queríamos y creo que hemos contado la historia desde todos los puntos de vista ".

Jordan e Yvette Prieto, su actual esposa - Getty

Jordan se separó de Vanoy en 2006, pagando una cifra millonaria por el acuerdo, y luego se casó con Yvette Prieto, quien tampoco aparece por ninguna parte en la serie de la plataforma digital.

"Si no quieres a su ex mujer en el documental: ¿por qué tenemos a su madre? ¿por qué el padre es una figura central? Lo son porque la familia importa, conviven con ellos, son el otro lado de las estrellas”, sostuvo el periodista Damon Amendolara en CBS Radio.

Jordan no se ha referido al tema y es difícil que lo haga.