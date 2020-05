The Last Dance: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan en Netflix los capítulos 5 y 6 de la serie de Michael Jordan?

Una nueva semana de mayo significa para los fanáticos del basquetbol y el deporte dos nuevos capítulos del documental que la rompe en todo el mundo: The Last Dance.

La serie-documental de ESPN y que es llevada al streaming cada semana por Netflix ha sorprendido con inéditos registros de los Chicago Bulls en los 90', especialmente de su figura, Michael Jordan.

El exbasquetbolista y considerado entre los mejores de la historia, ha sido protagonista de la producción, mostrando todas sus facetas dentro y fuera del campo; aunque también se han robado las miradas compañeros de Mike como Scottie Pippen y Dennis Rodman.

La serie documental ha sorprendido por sus registros y las revelaciones de Michael Jordan.

Pero esta semana las emociones son una apuesta segura en los nuevos capítulos, ya que ha trascendido que en uno de ellos aparecerá Kobe Bryant con una serie de entrevistas que dio antes de fallecer este año.

Nadie trabajaba tan duro como Michael Jordan. Por eso, de los mejores en cualquier disciplina, aún se dice “él es el Michael Jordan de _____________. pic.twitter.com/0OsuQDCtXF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 21, 2020

Bryant, quien cosechó una amistad con Jordan, grabó su participación en julio del año pasado. Y a pesar de su fallecimiento, los realizadores del documental no hicieron cambios en su participación, donde se espera un homenaje a la figura de Kobe.

Esto y más serán presentados en los episodios 5 y 6 que se estrenan mañana en Netflix y que estarán disponibles desde la madrugada, por lo que podrás ver desde temprano lo nuevo de "El Último Baile".

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de The Last Dance en Netflix?

Los capítulos 5 y 6 del documental The Last Dance serán estrenados en Netflix este lunes 4 de mayo a las 03:00 AM de Chile.

Streaming: ¿Dónde ver los nuevos capítulos y la serie documental The Last Dance?

The Last Dance estrena dos nuevos episodios cada lunes en Netflix, donde toda Latinoamérica puede ver la serie en esta plataforma.