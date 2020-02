Terremoto en la familia del tenis: Marcelo Ríos renuncia al equipo de Copa Davis acusando de “mentiroso” al presidente de la federación

Remezón en la familia del tenis, porque Marcelo Ríos anunció su renuncia del equipo chileno de Copa Davis para enfrentar la serie ante Suecia, por el repechaje al Grupo Mundial. Los motivos del ex número uno del mundo son simples: enemistad con Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis.

“Lamentablemente a Marcelo Ríos no lo tengo en la lista, ya que estamos ahorrando por todos lados para el viaje, pues ahora tenemos menos plata, ya que esta instancia no reparte los mismos premios que las Finales de Madrid”, expresó el timonel al diario El Mercurio explicando la ausencia de Ríos.

Ante estos dichos, el zurdo confesó que esto era totalmente falso y agregó que el mantuvo un diálogo con el propio timonel por WhatsApp, quien le expresaba que por el alza de bonos que solicitó Cristian Garin ellos no podían pagarle a él.

“Me carga esto de mostrar los WhatsApp, pero es la única manera de demostrar que el presidente está mintiendo. No se debería hacer, pero es la única forma para dejarlo en claro. No me pone para nada feliz, solo así puedo confirmar esa mentira”, señaló a La Tercera, agregando que el siguiente audio es del 12 de febrero de este año.

“Marcelo, ¿cómo estás? Sergio Elías. Te comento que debido a que Christian nos ha pedido una cifra mayor de lo que habíamos acordamos el año pasado, estamos con un presupuesto muy limitado, así que no tenemos condiciones para poder ofrecerte para ir a Suecia, a Estocolmo, porque prácticamente el ingreso de la Federación se ha reducido considerablemente por el mayor precio que ha pedido Christian para poder participar. Lo lamento, mi querido Marcelo. Por mí siempre he querido que estés, pero lamentablemente no tengo los recursos, no tenemos cómo hacerlo. Estuvimos estudiando con el directorio y no tenemos de adónde sacar fondos. Ni para pasajes, ni para nada. Perdona por esta vez. Cualquier cosa, estamos en contacto y gracias por tu buena predisposición”, es el audio que entregó Ríos al citado medio.

Ante esta situación, el ex tenista profesional desmintió estos dichos, porque conversó con Garin y este le señaló que nunca pidió mayores beneficios económicos.

Por consiguiente, expresó que esta revelación no la hace por su propio beneficio, sino por un fin mayor. “No lo hago por mí, lo hago por el equipo. Porque, así como tiró esta mentira, puede tirar cualquier hueá. No es un tipo que dice las cosas de frente”,

“No me gustó que me dijera que no iba, sin siquiera preguntarme si podíamos llegar a un arreglo. Yo podría haberme pagado los pasajes y la estadía y después arreglábamos cuando clasificáramos a Madrid. Pero no me dio esa posibilidad”, agregó.