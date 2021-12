Con una nueva motivación quiere comenzar el año 2022 Cristian Garin (17° del ránking ATP), quien comandará al equipo chileno en la ATP Cup, un torneo entre países que se desarrollará en Australia, donde los rivales serán España, Noruega y Serbia, aunque sin Novak Djokovic.

Con su nuevo entrenador, Mariano Puerta, Garin quiere una mejor temporada, luego que tuviera que cerrar la de esta presente temporada en octubre por una lesión de un hombro, por lo que asegura que enfrenta este nuevo desafío con otra personalidad.

“Me siento más renovado, con más energía. Este año fue muy difícil en todo sentido y no sólo para mí. Fue un año de muchos altos y bajos, y aún así terminé entre los 20 mejores. El 2022 lo veo con mucha ilusión, partir jugando aquí es buenísimo, me motiva”, comentó en rueda de prensa.

La noche de este viernes, cuando en el país se esté festejando el Año Nuevo, Chile saldrá a la cancha para enfrentar a España, algo que motiva a Garin, con la idea de fortalecer su mentalidad para todo el tour.

"Podemos jugar de igual a igual, no hay que presionar. No va a ser fácil, pero me siento mucho más tranquilo y con más ganas de superarme a mí mismo, de ir por algo mejor", destaca.

En ese sentido, un punto no menor será la ausencia de Djokovic, quien declinó de participar en el torneo, en una noticia que sorprendió a los organizadores que pierden al número 1 del ránking ATP.

"Primero viene España, pero igualmente cambia bastante Serbia sin Djokovic, su ausencia pesa mucho. Pero acá están los mejores del mundo, todos los equipos son muy competitivos. Tenemos nuestras chances, es el primer torneo del año para todos y hay que respetar a todos. Pesará que no esté Djokovic, pero es a eso en lo que nos enfocamos”, cuenta Garín.

Para la noche del viernes está agendado que la primera raqueta nacional se mida ante Roberto Bautista Agut (19°), mientras que Alejandro Tabilo (139°) enfrentará a Pablo Carreño Busta (20°).