Rafa Nadal: "Djokovic está obsesionado, veo que está todo el tiempo hablando de los récords"

Rafael Nadal habló sobre la rivalidad que tiene con Roger Federer y Novak Djokovic por ser el tenista con más títulos de Grand Slam y pasar a la historia.

El manacorí dice que está tranquilo con la disputa, pero que no ve así al tenista serbio: “Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords".

Luego, señaló: "No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable. Eso no quiere decir que no sea ambicioso porque entonces no estaría en la posición en la que me encuentro hoy. Simplemente es un tipo de ambición diferente a la de Novak”.

“Yo estoy súper satisfecho de mi carrera, pero eso no quiere decir que haya perdido la motivación. No me frustro si pierdo en un torneo”, comentó.

Actualmente, Novak Djokovic, de 33 años, tiene 18 títulos de Grand Slam, mientras Rafael Nadal, de 34, y Roger Federer, de 39, tienen 20 trofeos cada uno.

"Algunos de esos números son realmente una locura. Nunca hubiese podido soñar en conseguir tanto", finalizó Nadal.