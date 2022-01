Continúan las polémicas en el Australian Open a causa del Covid-19. Tras el caso de Novak Djokovic, ahora un tenista australiano aseguró que estaba contagiado en pleno partido.

Bernard Tomic mostró signos de fatiga extrema en el partido frente al ruso Roman Safiullin, por lo que decidió sentarse y recuperarse.

Inmediatamente después comenzó un diálogo con la jueza de silla a la que le dio a entender que estaba contagiado: “Te aseguro que en los próximos días voy a dar positivo. Te lo digo”.

Luego, insistió: “Te voy a invitar una cena si en los próximos tres días no doy positivo”.

Tomic, visiblemente afectado, comenzó a cuestionar los protocolos del torneo: “No puedo creer que nadie esté siendo testeado. Están permitiendo que los jugadores vengan a la cancha con testeos rápidos en sus habitaciones. Por favor… No hay testeos PCR”.

El partido continuó y el ruso se impuso por 6-1 y 6-4. Más tarde, en su casa, el tenista escribió en su Instagram: “Sintiéndome realmente enfermo, ya estoy en la habitación de mi hotel. Hablé con los doctores del lugar y me dijeron que me aisle. Todavía no me pudieron tratar para evitar el COVID”.