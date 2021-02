Rafa Nadal quiso evitar ser viral y salió corriendo al sufrir un calambre: "Después de tantos memes que tuve..."

Rafael Nadal quiso evitar convertirse en meme nuevamente, pero no lo logró. El tenista español estaba ofreciendo una conferencia de prensa tras caer en cuartos de final del Abierto de Australia ante Stéfanos Tsitsipás, cuando un calambre en la pierna lo sorprendió.

A diferencia de lo que pasó en el US Open de 2011, cuando sufrió una dolencia similar y se volvió viral por sus gestos de dolor, esta vez el manacorí prefirió no permanecer sentado.

Mientras respondía una pregunta comenzó a sentir las molestias y debió disimular su cara por unos segundos, pero no aguantó más y abandonó la conferencia.

Minutos más tarde regresó y reconoció que había huido por esa razón: "He sufrido un tirón y después de tantos memes que hubo con lo de Nueva York, he decidido salir pitando, me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo”.

Sobre su rendimiento en el primer Grand Slam de la temporada, señaló: “Cada uno tiene lo que se merece. He tenido lo que merecía en mi carrera y, aquí en Australia, he tenido mis opciones, pero no he sabido aprovecharlas. Eso es todo. No merecía más”.

Luego, añadió: “Juego contra los mejores tenistas del mundo, así que hay que esperar que tengan un nivel muy alto y estar preparado para todo”.

Y sobre sus lesiones comentó: “Antes de llegar (a Australia) estaba en muy buena forma, pero no tuve suerte con lo que me pasó durante veinte días (dolores dorsales que le impidieron entrenar y jugar en competición antes del Abierto de Australia). He estado luchando para poder jugar y recuperar mi nivel. Pero hoy no fue suficiente. No estuve lejos, pero así es el tenis”.

El calambre de 2011 en el US Open: