Suns vs Warriors: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la fase regular de NBA 2022?

Un gran encuentro animarán este martes dos elencos de la Conferencia Oeste de la NBA, los Phoenix Suns recibirán en el Footprint Center de Arizona a los Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía por la fase regular.

¿Cuándo juegan Phoenix Suns vs Golden State Warriors por la NBA?

Phoenix Suns recibirá en el Footprint Center de Phoenix, Arizona a los Golden State Warriors este martes 25 de octubre a las 23:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o por streaming la fase regular de la NBA 2022-23?

El partido entre Suns y Warriors será transmitido en territorio nacional y en Latinoamérica a través de la app STAR+.

¿Cómo llegan a este partido Suns y Warriors?

Un presente deportivo similar tiene Suns y Warriors en este inicio de temporada de la NBA. El cuadro local cuyas máximas estrellas son Devin Booker y Chris Paul han registro dos triunfos y una derrota en esta fase regular, manteniendo en el 5° lugar de su zona gracias a las victorias frente a Dallas Mavericks (107-105) y Clippers (112-95), siendo su única derrota hasta ahora frente a los Trail Blazers por 111-113 en la prórroga del duelo jugado en Portland.

Warriors por su parte, no se quedan atrás y se ubican 6° también con un registro 2-1 a favor, producto de sus triunfos frente a Los Angeles Lakers en el debut de temporada por 123-109 y 130-125 sobre Sacramento Kings, no obstante, en la segunda jornada de acción para los hombres de San Francisco, no pudieron como locales ante Denver Nuggets, quien sorprendió y con gran actuación de Nikola Jokic -26 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias- vencieron a los últimos campeones de NBA por 128-123.