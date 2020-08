WWE Payback 2020: Cartelera, fecha, hora y TV para ver EN VIVO el evento PPV de la lucha libre

De primer nivel es la cartelera convocada para este domingo en otro de los eventos más importantes de la WWE. Payback 2020 llegará a sus pantallas desde el Amway Center de Orlando, Florida en Estados Unidos.

Jornada que se realizará tan solo una semana después del SummerSlam 2020 y que tuvo el encuentro Drew McIntyre vs Randy Orton como gran atractivo. Este último volverá al cuadrilátero, aunque serán otros los que serán el plato de fondo del evento.

Esto porque el combate central será The Fiend vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns por el título universal, trío increíble y que marcará el regreso de The Big Dog desde que se bajó de WrestleMania 36 este año.

En otro de los atractivos, Dominik y Rey Mysterio harán equipo para pelear contra Seth Rollins y Murphy en una revancha inmediata tras el SmackDawn de esta semana, y que tienen historia reciente entre Mysterio y Rollins. Mientras que en un combate sin título, Orton se enfrentará a Keith Lee.

En mujeres habrá un doble duelo con Bayley y Sasha Banks vs. Shayna Baszler y Nia Jax, y completando la cartelera, Apollo Crews luchará por el campeonato de Estados Unidos con Bobby Lashley. Revisa a continuación todos los detalles de la noche para verla completamente en vivo.

Cartelera WWE Payback 2020



Combate Peleadores Campeón Universal “El Demonio” Bray Wyatt vs. Roman Reigns vs. “El Monstruo” Braun Strowman (Lucha Sin Reglas de Triple Amenaza) Campeonas de Parejas de WWE Bayley & Sasha Banks vs. Shayna Baszler & Nia Jax Keith Lee vs. Randy Orton Matt Riddle contra King Corbin Campeón de los Estados Unidos Apollo Crews vs. Bobby Lashley Tag Team Match Rey Mysterio y Dominik Mysterio vs Seth Rollins y Murphy

En otra de las peleas interesantes, Keith Lee desafiará a Randy Orton. (Foto: WWE)

Día y hora: ¿Cuándo es y en qué horario WWE Payback 2020?



Paybackde la WWE será este domingo 29 de agosto a partir de las 19:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo WWE Payback 2020?



Payback de la WWE será transmitido por Fox Sports 1 (sujeto a confirmación) en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming online WWE Payback 2020?



Si buscas un link para ver online el evento completo de Payback 2020 de la WWE, totalmente en vivo, podrás hacerlo en Fox Play o en la App de pago WWE Network.