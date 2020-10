WWE Hell in a Cell: Ver EN VIVO la lucha entre Roman Reigns y Jey Uso por el título Universal

Todo está listo y preparado para un nuevo evento en la WWE, este domingo 25 de octubre se realizará el ya tradicional evento Hell in a Cell, que nos traerá imperdibles luchas por los dos máximos títulos de Raw y SmackDown.



Dentro de la cartelera principal del evento podremos ver distintas luchas y formatos de peleas, quizás las dos más importantes, serán los enfrentamientos por los títulos principales de la marca Raw y SmackDown de la World Wrestling Entertaiment.



El evento abrirá con la lucha entre Otis frente a The Miz, el primero pondrá a disposición su maletín de Money In The Bank para que el ganador del encuentro lo conserve, seguido de este duelo estará Jeff Hardy en una imperdible lucha individual frente a Elias.



La noche avanza y continuará con la lucha por el Campeonato femenino de SmackDown de la WWE, donde la campeona Bayley deberá defender su título frente a su ex amiga y compañera Sasha Banks con estipulación de Hell in a Cell.



Tras la lucha femenina, comenzará la lucha por el Campeonato Mundial de la WWE también con estipulación Hell in a Cell, donde el campeón Drew McIntyre deberá defender su título frente a la Vibora Randy Orton.



El plato fuerte de la jornada será entre Roman Reigns acompañado de Paul Heyman, se enfrentará en una lucha de estipulación “I Quit” dentro de la celda, frente a su primo Jey Uso por el Campeonato Universal de la WWE.



El combate por el título femenino de SmackDown es uno de los platos fuertes de este evento (Foto: Archivo WWE)

Cartelera Oficial Título Luchadores Campeonato Universal de la WWE - Estipulación "I Quit" Roman Reigns vs Jey Uso Combate Hell in a Cell por el Campeonato Mundial de la WWE Drew McIntyre vs Randy Orton Combate Hell in a Cell por el Campeonato femenino de la WWE SmackDown Bayley vs Sasha Banks Elias vs Jeff Hardy Combate por el Maletín de MITB Otis vs The Miz

Día y hora: ¿Cuándo es y en qué horario Hell in a Cell?



Hell in a Cell será este domingo 25 de octubre desde las 20:00 horas de Chile.







Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Hell in a Cell?



Hell in a Cell será transmitido por Fox Sports 1 y Fox Action, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming online Hell in a Cell?



Si buscas un link para ver online el evento completo de Hell in a Cell, podrás hacerlo en las apps Fox Play o WWE Network.