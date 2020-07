Novak Djokovic se siente víctima de una caza de brujas tras organizar torneo donde hubo brote de coronavirus

Novak Djokovic lleva semanas en el ojo del huracán tras haber organizado el Adria Tour, un torneo benéfico de tenis donde muchos jugadores -Nole Incluído- salieron contagiados por Covid-19. Hoy, el número uno del mundo dice ser víctima de una cacería de brujas.

En conversación con el diario Sportski Zurnal, el deportista serbio aseguró que recibió un trato injusto tras el brote de coronavirus generado tras el torneo de tenis organizado por él:

"Últimamente, solo veo críticas, muy maliciosas. Obviamente, hay algo más que esa crítica, como si hubiera una agenda, como si fuera una cacería de brujas", dijo Nole.

Nole aseguró que ha sido tratado muy injustamente tras haber organizado el Adria Tour, donde varios tenistas se contagiaron de Covid-19.

Pero el tenista no sólo ha sido blanco de las críticas en los medios de comunicación, sino que también sus propios colegas, como Nick Kyrgios, lo enjuiciaron en público, algo que Djokovic entiende como uan necesidad por apuntar a un responsable:

"Alguien tiene que caer, alguna persona, algún gran nombre tiene que ser el principal culpable de todo...", dijo el serbio.

En relación a su presente deportivo, Djokovic ha vuelto a entrenar en sus campos en Dorcol, Belgrado, donde espera definir cuál será el próximo evento de tenis donde participará:

“Ahora no sé qué va a pasar. En las últimas semanas están creciendo mucho los números de contagiado y esto no favorece al US Open”, reveló el tenista de 33 años.

Hace algunos días Nole y su esposa, Jelena Djokovic, se realizaron nuevamente el test detector de coronavirus, recibiendo resultados negativos, por lo que han comenzado a retomar de a poco sus actividade habituales.