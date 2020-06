Nick Kyrgios vuelca su furia y ahora se lanza pesado contra Goran Ivanisevic por el Adria Tour: "¿De qué demonios hablas?"

El polémico Adria Tour de Novak Djokovic sigue sumando críticos, y el más duro de ellos ha sido el australiano Nick Kyrgios, que desde el principio señaló que estaba mal organizar un torneo sin medidas de seguridad.

El oceánico ahora se lanzó con todo contra el ex jugador Goran Ibanisevic, actual entrenador de Novak Djokovic, quien en contacto con New York Times defendió el desarrollo del torneo.

"Todo el mundo es experto ahora y están atacando a Novak. El intentó hacer algo grande, humanitario, después que estuvimos detenidos por tres meses. A nadie lo obligaron a ir a esa fiesta (la que hicieron los jugadores tras los partidos)", dijo el zurdo.

Ante esto respondió Kyrgios, quien ocupó su cuenta de Instagram para en un comentario dar a conocer su claro punto de vista.

"¿De qué diablos estás hablando? Esto no tiene nada que ver con gente atacando a alguien. Fue una decisión ridícula arriesgar la salud de otros jugadores y del público. Es egoísta. No es un chiste. Los jugadores no se lo tomaron en serio", escribió el australiano.