De a poco, Novak Djokovic (7°) empieza a retomar su mejor nivel en este cierre de temporada 2022. El serbio se coronó campeón en el ATP 500 Astana tras vencer a Stefanos Tsitsipas (6°) por 6-3 y 6-4 y alcanzó así el título 90 de su carrera, quedando a solo dos de Rafael Nadal y a 13 de Roger Federer.

Una gran semana para Nole, que se inició con la paliza que le propinó a Cristian Garín (81°) el pasado miércoles, por 6-1 y 6-1. Luego de eso, sumó victorias sobre Botic van de Zandschulp (34°), Karen Khachanov (18°) y Daniil Medvedev (4°) previo a alcanzar la final.

Dos títulos en siete días

Se trata del segundo título consecutivo para el serbio, que había alcanzado la corona la semana pasada en Tel Aviv.

Buenos resultados al final de una temporada rara para el ex número uno del mundo, que ha podido jugar poco debido a su negativa a vacunarse para el Covid 19, que le ha impedido el ingreso a muchos torneos.

Además, perdió varias posiciones en el ranking producto de no poder defender los puntos en Wimbledon. Un torneo que volvió a ganar, pero que no tuvo beneficios para su escalafón, ya que no repartió puntos por decisión de la ATP, tras la polémica exclusión de los tenistas rusos.

Ahora, Nole encara la parte final de la temporada, en donde seguramente jugará el último Masters 1000 del año, en París Bercy y además disputará el Masters, donde ya está clasificado tras haber ganado un Grand Slam.