Por ahora, el cuadro masculino del Australian Open ha estado lleno de sorpresas. Con la mayoría de los top ten ya fuera del certamen, todo parece servido para que Novak Djokovic siga haciendo historia en tierras oceánicas y logre por décima ocasión levantar la copa.

Sin embargo, Nole no la ha tenido todas consigo en esta edición. Y es que ha debido lidiar con ciertas complicaciones físicas en sus piernas, específicamente en su muslo izquierdo, lo que le ha traído diversas dificultades a la hora de sacar y realizar alguno de sus golpes.

Algo que volvió a vivir en el duelo en que venció al local Alex de Miñaur. Un duelo donde Djokovic dominó de principio a fin, con un cómodo 6-2/6-1 y 6-2, desatando la decepción local y también las dudas sobre qué tan lesionado puede estar un jugador que demuestra ese nivel de tenis.

Dudas que hicieron estallar al serbio de 35 años en la rueda de prensa tras el partido con De Miñaur. Nole fue durísimo con la prensa y destacó que "sólo se cuestionan mis lesiones. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas, pero cuando soy yo, estoy fingiendo", en una clara alusión a la lesión de Rafael Nadal en este mismo torneo, quien estará de 6 a 8 semanas de baja producto de problemas en su cadera.

“Tengo la resonancia magnética, el ultrasonido y todo lo demás, tanto de hace dos años como de ahora. Si lo publicaré en mi documental o en las redes sociales, depende de cómo me sienta. Tal vez lo haga, tal vez no. No estoy interesado en este momento en lo que la gente piensa y dice", agregó.

"Es divertido, es interesante ver cómo continúa la narrativa que me rodea, narrativa que es diferente en comparación con otros jugadores que han estado pasando por una situación similar. Pero estoy acostumbrado, y me da más fuerza y motivación”, cerró un enfadado Nole.