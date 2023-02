Cristian Garin (98° ATP) no la pasa nada de bien estos últimos días. Todavía mira de lejos el Top 20 del Ránking ATP, donde estuvo hace unos años ubicándose en la casilla 17 a nivel mundial, y no logra encontrar ese gran nivel que lo hizo brillar. Tras su última derrota se llenó de amenazas, y Nicolás Jarry (139°) con Fernando González lo defendieron.

Gago cayó en su debut en el Río Open ante el español Pedro Martínez (76°), pero eso no fue lo peor. Después de su caída, el tenista chileno denunció haber recibido más de mil mensajes de odio a través de Instagram e incluso etiquetó a la ATP para dejar constancia de los perfiles de los acosadores virtuales. Por lo que tanto el Príncipe como Feña fueron al rescate.

"No corresponde reaccionar así. Es heavy"

La raqueta número uno de Chile grabó la pantalla de su celular y dio un recorrido por el sinfín de textos con insultos, burlas y críticas que le dejaron en sus publicaciones, además de recibir más de mil mensajes directos según él mismo acusó. Una situación por la que, lamentablemente, ha pasado varias veces y ahora vuelve a vivir. Pero lo defendieron.

El primero que alzó la voz fue el nieto de Jaime Fillol, quien es compañero de Garin en el equipo nacional de Copa Davis que capitanea Nicolás Massú y no dudó en condenar la situación que sufrió y enviar "todo mi apoyo a Cris".

Desde Brasil, la Torre de Santiago se lamentó por Garin. "Me entristece ver que la gente reaccione de esa forma, no corresponde. Ante todo somos humanos que podemos tener un mal día", lanzó en declaraciones recogidas por La Tercera.

En conversación con el mismo medio, Fernando González también sufre por ver la dolorosa situación que vive el Tanque. Así, advierte que aunque no le tocó vivirlo en su época "es heavy" el peligro que significan las redes hoy en día.

"Esto lo veo de fuera, porque no lo viví, ya que en mi época no estaban las redes sociales como hoy día. Debe ser terrible. Por más que no los conozcas y tengas piel de elefante, igual es heavy. He escuchado de esos casos, pero lo que subió ayer es heavy y se lo comenté”, manifestó al ser consultado por El Deportivo.

De esta manera, ahora Garin empieza su preparación para ver acción en el Chile Open, el ATP 250 que se jugará en Santiago, más especifícamente en San Carlos de Apoquindo, entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Y Gago quiere recuperarse para volver a ir a pelear por la corona que ganó hace dos años.