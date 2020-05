Marcelo Ríos hace arder las redes sociales por críticas a Sebastián Piñera: “En Chile todo se deja para después”

Marcelo Ríos hizo arder las redes sociales por sus críticas al Presidente Sebastián Piñera, quien presentó este lunes un proyecto de ley para rebajar las remuneraciones de las autoridades y parlamentarios.

A través de su cuenta de Instagram el ex número uno del mundo adjunto una publicación sobre el tema y señaló: “por qué reformas que son tan importantes tardan tanto en hacerse efectivas”.

En la misma línea, complementó que “vengo escuchando esto hace meses y no pasa nada. Hay que recordar que esta rebaja es para ayudar a la gente necesitada por la pandemia, y eso es para ahora, pero en Chile todo se deja para después. Qué pena”.

Marcelo Ríos en una exhibición de tenis junto a Nicolás Lapentti en Santiago. (FOTO: Agencia Uno)

Al término del comentario mencionó que “es mi manera de ver las cosas y puedo estar equivocado. Creo que no”, dando a entender que este anuncio se debió realizar cuando la pandemia del coronavirus llegó al país.

Recordemos que esta no es la primera crítica que realiza el ex tenista en sus redes sociales, porque hace unos días atrás cuestionó la libertad condicional de Rafael Garay como, también, las personas que no han respetado las cuarentenas obligatorias para prevenir nuevos contagios de coronavirus.