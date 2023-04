Este sábado comienza un camino especial para el skater nacional Marcelo Jiménez. El rider nacional se enfrentará a varios desafíos para llegar a un escenario jamás pensado para su carrera: los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero la ruta hacia la capital francesa tendrá importantes escalas, siendo una de ellas una de las competencias más significativas. Se trata del torneo "Rey de Reyes", que se disputa durante este sábado 15 de abril y defenderá su título de campeón vigente.

Hace un año el atleta Red Bull conseguía la cima en la categoría Bowl de esta competencia que se toma el Parque de Los Reyes, en plena avenida Balmaceda del centro de la capital, lugar que es parte de la historia de Marcelo. Ahí, conoció y se enamoró del skate, donde tanto el mismo parque como las personas que circulan por el lugar lo han visto crecer.

En la previa al evento, Jiménez comentó que se encuentra "súper bien. He estado entrenando harto en el parque. Sé que las expectativas son altas. Se viene un buen desafío, ya que el nivel estará alto con skaters nacionales e internacionales". Al mismo tiempo que dice estar "ansioso, pero me he preparado súper bien física y mentalmente. La idea es darlo todo y defender el título".

Tras este evento, donde espera revalidar el título, tendrá nuevas competencias para seguir sumando puntos y entrar a los Juegos Olímpicos de París 2024, como también dejar todo en la pista de los Panamericanos Santiago 2023. Entre el 21 y 28 de mayo, Jiménez viajará a San Juan, en Argentina, para la primera de las tres fechas clasificatorias a la cita de los anillos.