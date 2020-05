Marcelo Chino Ríos vuelve a criticar con furia a ministro Jaime Mañalich: "Cuánto tiempo escuchando la misma hue..., no hacen nada"

Marcelo Ríos es una especie de opinólogo, y cada vez que puede le da duro al gobierno, porque ahora sus dardos apuntaron al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por las medidas para prevenir el coronavirus.

El Chino utilizó su cuenta de Instagram para criticar al jefe de la cartera sanitaria, porque publicó un mensaje junto a una nota de prensa donde sale una declaración del médico.

"Cuánto tiempo escuchando la misma huea, saben lo que está afectando la Región Metropolitana, pero no hacen nada" (sic), lanzó el ex número 1 del tenis mundial.

"Sigamos poniendo cuarentena y esperemos que la gente se aburra de no respetarla, yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí y no se ve que hagan nada, pongan mano dura, prueben cosas nuevas", agregó Ríos.

Ríos toma palco para criticar a los políticos y sus medidas - AgenciaUno

Marcelo Ríos está muy pendiente de lo que pasa en Chile, pese a que hace años se fue a vivir a Estados Unidos, donde comparte con su señora y sus hijos.