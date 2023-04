Horario y dónde ver Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves por los Play In de la NBA

Este martes arrancan los Play In de la NBA y en ese contexto uno de los grandes partidos de la jornada tendrá como animadores a Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis, quienes recibirán en el Crypto.com Arena a Minnesota Timberwolves buscando un lugar en los Playoffs.

¿Cuándo juegan Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves por los Play In de la NBA?

Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves juegan este martes 11 de abril a partir de las 22:00 horas de Chile en el Crypto.com Arena.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a LeBron James y Anthony Davis?

El partido entre Lakers y Timberwolves no será transmitido por TV en nuestro país, sin embargo, podrás seguirlo completamente en vivo y de manera online a través de las app NBA League Pass y STAR+.

Lakers y Timberwolves buscan un cupo a los Playoffs:

El duelo entre los hombres de Los Angeles y Minnesota definirá a uno de los últimos clasificados a los Playoffs de la NBA, duelo electrizante donde el ganador enfrentará en el inicio de la postemporada a Memphis Grizzlies.

La temporada para los Lakers no ha sido positiva, sin embargo, en una remontada casi histórica logró despegarse de la parte final de la zona oeste y avanzar a unos meritorios Play In.

Vale decir que en caso de que los Lakers no ganen su duelo ante Timberwolves, su eliminación no está del todo sentenciado, ya que tendrían una nueva oportunidad de clasificar al enfrentar al ganador del duelo animado por New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder.

Programación Play In:

Miami Heat vs Atlanta Hawks este martes 11 de abril a las 19:30 horas de Chile.

Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves este martes 11 de abril a las 22:00 horas.

Toronto Raptors vs Chicago Bulls este miércoles 12 de abril a las 19:00 horas.

New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder este miércoles 12 de abril a las 21:30 horas.

