Hace rato que Luka Doncic viene amenzando con convertirse en el jugador más dominante de la NBA. El jugador esloveno de Dallas Mavericks es uno de los firmes candidatos al MVP de esta temporada con lo que está haciendo en su equipo, promediando 33,6 puntos.

Sin embargo, lo que hizo Luka Magic (como se le conoce en España producto de su paso por el Real Madrid) este martes se sale de toda lógica. Una actuación descomunal de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, en la que sin duda es su mejor actuación desde su llegada a la NBA en 2018.

Números individuales que asustan, pero que además le permitieron a Dallas vencer en la prórroga a New York por 126 a 121. Un triunfo no menor pensando que los Knicks son un equipo que hace no mucho había conseguido una racha de ocho victorias consecutivas y que está en puestos de Playoff de la Conferencia Este.

Con dos puntos por abajo, Doncic tiró a fallar un tiro libre cuando faltaban cuatro segundos para finalizar el compromiso. Erró el tiro, tal como esperaba, pero su proeza fue más grande cuando pescó el rebote y anotó los dos puntos necesarios para forzar al Overtime.

Tras tremenda noche de Doncic que fue coronada con una frase para la historia. Cuando se le preguntó cómo se sentía después de lo hecho ante los Knicks, el esloveno se limitó a decir “estoy exhausto. Necesito una cerveza”, causando las risas del periodista y también del panel televisivo.

De cualquier forma, a nivel colectivo, la gran misión de Doncic es hacer competitivo a unos Dallas que esta temporada suman 19 partidos ganados y 16 perdidos. Se ubican en la sexta posición del Oeste, pero muy cerca de caer en puestos de Play - In, complicando la temporada de los texanos.