Karateca Valentina Toro vence a la uno del mundo: "Siempre confié en mí"

Valentina Toro regresó de la mejor manera a la competición luego de la larga pausa forzada por el Covid-19 y actualmente tiene su nombre inscrito en la final de la Premier League de kárate que se celebra en Estambul, Turquía. Su gran logro es haber vencido en semis a la número uno del mundo, la ucraniana Anzhelika Terliuga.

La atleta chilena se impuso luego de empatar 5-5 pero ganó por shensu, que es haber conseguido el primer punto ante una rival de altísima categoría. "Hace rato quería meterme en el podio en estas ligas mundiales porque está lo mejor de lo mejor", afirmó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Terliuga era una vieja conocida para la karateca nacional. "Quería que me tocara nuevamente con ella para ganarle. Ya habíamos peleado una vez en Chile. Le iba ganando 6-0 y en los últimos segundos me remontó. La tenía ahí en la pelea. Ahora iba ganando 5-1 y me empató, entonces me decía en la cabeza 'no, no de nuevo, esta pelea es mía'. Y sí, me lo esperaba siempre confié en mí".

Ahora tendrá la oportunidad de buscar el título de la Premier League este domingo cuando se mida a la brasileña Valeria Kumizaki. "Nunca he peleado con ella. A pesar del mismo continente, nunca nos ha tocado pelear juntas, estoy muy ansiosa por eso", manifestó.

Toro, quien apunta a la medalla de oro en la categoría kumite de menos de 55 kilos es una de los tres representantes que tiene el Team Chile en la competición. También en kumite pero menos de 67 kilos estuvo Camlilo Velozo mientras que en kumite en más de 84 kilos está Rodrigo Rojas.