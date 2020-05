Julio Peralta reaparece tras más de un año y cuenta su calvario: "Estuve con yeso mucho tiempo"

La última vez que se tuvo noticias de Julio Peralta fue en el arranque de 2019, cuando fue parte del equipo chileno que venció como visita a Austria y se metió en las Finales de la Copa Davis.

En dicho confrontamiento el doblista no jugó, porque se estaba recuperando de una lesión, de la cual aún no está listo, debido a que pasó por un verdadero calvario los últimos meses, que lo dejaron fuera del tenis.

Luego de mucho tiempo en silencio, Big Julius habló con Tenis Chile, donde dio a conocer su experiencia alejado de las canchas, aunque recalcó que tiene ránking protegido y espera volver cuando se pueda jugar.

"(2019) iba a ser un año importante, iba a empezar a hacer cosas muy buenas con Horacio (Zeballos), pero tuve esta lesión muy grave, y la cabeza estaba más que nada en la cirugía a la que me tuve de someter. He estado dedicado a ese proceso, y tratar de aislarme un poquito del tenis, porque sabía que iba a estar alejado por mucho tiempo. La cirugía iba a ser bastante complicada y larga", contó en primera instancia.

"Fue una cirugía bastante complicada, mucho más grave de lo que se pensó. El proceso de recuperación ha sido bastante lento, pero estoy mucho mejor. Hay cosas que no podía hacer antes de la cirugía, cosas cotidianas. Estoy empezando a pelotear suavecito, me siento bastante mejor. Antes de volver a jugar profesional, tenía un grupo de entrenamiento bastante bueno, con muchos chicos, y seguí conectado con ellos y sus padres. Como todavía estoy en ese proceso donde no sé que va a pasar, porque una cosa es pelotear y otra es jugar un ATP, por lo que decidí volver y trabajar con unos juniors. Estoy feliz, porque ya me siento mucho mejor, y quién sabe, todavía tengo un ránking protegido bastante bueno, top 40, que dura tres años”, agregó.

El especialista en duplas agregó que "aún estoy lejos de volver a jugar. Apenas saco, porque he perdido mucha movilidad. Estuve con yeso mucho tiempo para proteger el tendón, porque tuve una ruptura total. Eventualmente voy a quedar bien, (regresar) puede ser el próximo año, no tengo apuro en volver. Con el coronavirus se ha ido aplazando esto de mi ránking protegido, y es bueno porque tendré más tiempo para recuperarme bien, y jugar los Masters y Grand Slams".

Zeballos y Peralta fueron una de las mejores duplas del circuito - Getty

La serie con Austria y el ATP de Santiago

Por otra parte, Julio Peralta recordó la serie con Austria, señalando que sí pensó en jugar el partido de dobles junto a Hans Podlipnik, pero que el físico no le permitió, por ende lo tuvo que reemplazar Tomás Barrios.

"Yo realmente traté de poder jugar (la serie de Copa Davis con Austria). En ese momento no sabía lo grave que era la lesión, eso se vio cuando entraron en la operación. La cirujana no pensó que yo tenía una ruptura total de tendón. Pensaba que me podía recuperar, hacer todas las terapias. Había jugado seis meses con dolor, y quizás podía llegar. Era una instancia importante para ir al Mundial, y Nico Massú quería contar conmigo para Madrid. Yo no estaba reemplazando a nadie, estaba claro que iban a jugar Jarry y Garín el singles, y el dobles yo con Hans o Jarry", recordó.

Por último, habló de sus ganas de jugar en el ATP de Santiago, el que está pactado para fines de febrero del próximo año.

"Me encantaría jugar el ATP de Santiago, pero va a depender de cómo siga la evolución de mi mano. Estuve un tiempo donde ni siquiera podía correr, pero en cuanto pude hacer físico, entrenar y hacer deporte, lo hice. Me he mantenido corriendo más que nada. Hace bien en estos tiempos de incertidumbre", sostuvo.