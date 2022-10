El taekwondista chileno Ignacio Morales la rompió en su actuación en los Juegos Odesur. Tras vencer al actual número uno del mundo de la disciplina, a quien no había podido derrotar nunca antes, ganó su tercera medalla de oro seguida en Juegos Sudamericanos y amplió el medallero del Team Chile. A continuación el resumen detallado.

Una nueva jornada de celebraciones vivió el Team Chile este jueves 6 de octubre en los Juegos Odesur de Asunción 2022, donde la noticia más destaca llegó gracias a Ignacio Morales. El deportista chileno la rompió en el taekwondo, ganó la medalla de oro y amplió el registro de preseas del equipo nacional.

Tras ganar el disco dorado en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014 y repetir la hazaña en Cochabamba 2018, el taekwondista criollo triunfó en la capital paraguaya y ahora es tricampeón. Y para poder conseguirlo tuvo que medirse con duros rivales.

En la primera ronda quedó libre, pero en cuartos de final derrotó al boliviano Franco Ríos. Después, en semifinales, le ganó al colombiano David Paz, que lo derrotó en la final de los últimos Juegos Bolivarianos, y en la final venció al brasileño Edival Pontes, el mejor del planeta en la disciplina.

“Es una locura, todavía no lo creo. Estoy demasiado feliz. El rival es número uno del mundo y no le había podido ganar nunca”, señaló Morales tras coronarse en el complejo de la Secretaría Nacional del Deporte de Asunción. Pese a eso, él no fue el único que triunfó y varias medallas nuevas llegaron.

Tras el oro de Ignacio Morales, el Team Chile consiguió su decimoquinta medalla dorada en estos Juegos Odesur 2022, y la presea número 47 en total. Con esto, Chile queda tercero en el medallero detrás de Brasil (146) y Colombia (114).

Antes de Morales, la abanderada Valentina Toro se coronó en su debut. La karateca tuvo un estreno soñado en Juegos Sudamericanos y ganó de manera invicta para colgarse una de las primeras medallas de oro del día tras ganar en la categoría de 55 kilos. “Mis sensaciones han sido súper buenas, este año he cerrado todo con medalla de oro. Estoy más que contenta, satisfecha. Es un pasito para Santiago 2023, estoy ilusionada con ese evento”, comentó.

El remo también dejó medallas: un oro y dos bronces. En el bote de cuatro pesos ligeros, Felipe Cárdenas, Eber Sanhueza, Manuel Fernández y Roberto Liewald firmaron la sexta victoria de los bogadores nacionales en estos Odesur. La joven velerista de 16 años Constanza Olivares también ganó oro en el Sunfish.

El resumen de las medallas del Team Chile este jueves 6 de octubre en los Juegos Odesur de Asunción 2022:

ORO - Taekwondo – Ignacio Morales (-68 kilos)

ORO - Vela – Constanza Olivares (Sunfish)

ORO - Remo - Eber Sanhueza, Felipe Cárdenas, Manuel Fernández y Roberto Liewald (cuatro pesos ligeros)

ORO - Karate - Valentina Toro (55 kilos)

ORO - Esgrima - Katina Proestakis, Lisa Montecinos y Arantza Inostroza (Equipo Florete Femenino)

PLATA - Karate - Camilo Velozo (67 kilos)

PLATA - Natación - Kristel Köbrich (400 metros)

BRONCE - Remo - Alfredo Abraham, Andoni Habash, Christopher Kalleg, Francisco Lapostol, Ignacio Abraham, Marcelo Poo, Nahuel Reyes, Óscar Vásquez e Isidora Soto (ocho con timonel)

BRONCE - Remo - Antonia Abraham (par de remos cortos)

BRONCE - Ciclismo - Aranza Villalón (Ruta)

BRONCE - Tiro con arco - Alejandro Martin (Arco compuesto)

BRONCE - Lev. De Pesas - Camilo Zapata (-109 kilos)

BRONCE - Lev. De Pesas - Román Velásquez (+ 109 kilos)

BRONCE - Vela - Constanza y Matías Seguel (Snipe Mixto)