Esta semana comienza el Genesis Scottish Open, en la localidad de North Berwick, en Escocia. El torneo tendrá a los mejores golfistas del planeta y contará con la participación de nuestros chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann.

El torneo además contará con otros representantes latinoamericanos como el colombiano Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonattan Vegas y el paraguayo Fabrizio Zanotti.

Asimismo, el Abierto Escocés que es parte del Tour del Viejo Continente, contará con la participación de 9 de los 10 mejores jugadores en el ranking mundial, liderados por Scottie Scheffler, el indiscutido número 1.

Además, el campeonato será una gran previa para el torneo de la próxima semana: la 150 edición del Open Championship, el cuarto y último major de la temporada que se realizará en St. Andrews Links (Old Course).

Joaco que es el número 17 del mundo, llega a este torneo luego de no haber superado el corte en el Travelers Championship disputado en Estados Unidos. Anteriormente había finalizado en la posición número 47° del US Open, el tercer Major de la temporada.

Por su parte Mito Pereira (47° del mundo) no ha tenido buenas participaciones en los últimos torneos y no superó el puntaje de corte del Travelers Championship y del US Open. Eso sí, terminó decimotercero en el Memorial Tournament, torneo en el que Niemann fue tercero.

Día y hora: ¿Cuándo se juega el Abierto de Escocia?

Mito Pereira y Joaquín Niemann jugarán la primera ronda desde este jueves 7 de julio a las 7:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV la primera ronda del Abierto de Escocia?

La primera ronda del Genesis Scottish Open de golf será transmitida por ESPN Extra, en uno de los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) - 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el Abierto de Escocia de golf?

Para ver en vivo a Joaquín Niemann y Mito Pereira en el Genesis Scottish Open de golf por streaming podrás hacerlo en STAR+.