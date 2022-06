Tras un regular actuación en el US Open, los nacionales buscarán reponerse en el Travelers Championship.

Joaquín Niemann y Mito Pereira afrontarán esta semana un nuevo desafío en el PGA Tour, cuando juegen el Travelers Championship. Se trata de un certamen que se juega en Cromwell, Conneticut y que reparte 8,3 millones de dólares en premios.

Los nacionales vienen de decepcionar en el US Open de golf, donde no mostraron un buen nivel. Mito Pereira no pasó el corte, mientras que Niemann culminó en el puesto 47, a quince golpes de quien fuera el campeón del torneo, Matt Fitzpatrick. Resultado que les significó a ambos una caída en el ranking mundial.

Sin embargo, tanto Niemann como Pereira buscarán olvidar ese paso en falso y destacarse en Conneticut. Un torneo que cuenta con un buen número de golfistas destacados, como Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Justin Thomas, Patrick Cantlay y Sam Burns, todos ubicados en el top ten mundial.

Vale destacar que el Travelers Championship es uno de los torneos tradicionales en el PGA Tour. Con sus distintas denominaciones, se juega desde el año 1952, siendo Billy Casper el máximo ganador, con cuatro torneos (1963, 1965, 1968 y 1973). Además, de los golfistas actuales, se destacan los tres títulos de Bubba Watson (2010, 2015 y 2018).

Día y hora: ¿Cuándo juegan Joaquín Niemann y Mito Pereira en el Travelers Championship?

Joaquín Niemann y Mito Pereira compiten en el Travelers Championship desde este jueves 23 de junio a las 15 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Joaquín Niemann y Mito Pereira en el Travelers Championship?

El Travelers Championship será transmitido en ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el Travelers Championship?

Para ver en vivo el Travelers Championship EN VIVO por streaming podrás hacerlo en STAR+.