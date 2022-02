Este sábado las artes marciales mixtas chilenas se visten de gala para el regreso de Ignacio Bahamondes al UFC. Desde las 18:00 horas y en el evento Vegas 49, el "Jaula" vuelve a subir al octágono más importante del mundo para buscar su segundo triunfo en la compañía.

Luego de haber dado la vuelta al mundo con su espectacular nocaut con una patada giratoria en los últimos segundos ante Roosevelt Roberts, el atleta chileno tuvo un explosivo ascenso en su carrera. Ahora, ante el chino Zhu Rong, enfrentará uno de los desafíos más importantes desde que se gana la vida como peleador de MMA.

La repentina fama, la lucha contra las expectativas, un mensaje a los fanáticos chilenos, desafío a su rival y el lamento por la baja del combate de Jennifer González a última hora son parte de los temas que Ignacio Bahamondes abordó en conversación exclusiva con RedGol.

- ¿Cómo ha sido la preparación para esta nueva pelea en el UFC?

- Todo perfecto. Ha sido un campamento muy duro, muy bueno, pero llegamos a buen fin.

- Después del KO en tu último combate, tu nombre se dio a conocer a nivel mundial. ¿Cómo ha sido tener ese explosivo salto en tu carrera?

- En verdad, me sorprendió pero no me cambia. No me hace nada. Son más seguidores y que más gente está siguiendo mi carrera, significa que estoy haciendo las cosas bien. Tenía más mensajes.

Soy una persona que me apego a los que siempre he estado, no agarro mucho el teléfono. Hablo con mi familia o amigos, así que fue casi lo mismo.

- En tu familia (también luchadores) también significó un aumento explosivo…

- Sí, mi papá tuvo mucho cliente nuevo después de esa pelea. Él me enseñó todo lo que aprendí al inicio y le comenzó a ir muy bien.

- ¿Sientes presión ante la expectativa que se ha generado contigo tras la última pelea?

- La presión es algo que siempre ha estado ahí, uno siempre que pelea tiene gente detrás, que confían en ti. Siempre está.

En mi primera pelea en el UFC la presión, no me jugó en contra, pero sí me sorprendió. La entendí, hablé con quienes tenía que hacerlo y comprendí que para forjar un diamante, necesitas presión. Esto es lo que queremos, tener todos los ojos puestos en mí.

- ¿Qué versión de Ignacio Bahamondes veremos el sábado?

- Van a encontrar a un Jaula Bahamondes 2.0. Mucho más… Tienen que verlo. No voy a decir nada, mejor tienen que verlo.

La confianza de Ignacio Bahamondes ante Zhu Rong

Ignacio Bahamondes tendrá una dura tarea en su tercer combate en el UFC. Frente a él estará Zhu Rong, luchador chino que llega con un récord de temer (18 triunfo y cuatro derrotas) y que nunca ha sido noqueado. Aunque para el Jaula esto no es problema y hasta se la canta clara en la previa.

- Con los números que tiene, ¿consideras este tu mayor desafío hasta hora?

- Sí, claro. Siempre el desafío que viene es el más fuerte. Así lo veo, yo voy para arriba, no para abajo. Cada vez que peleo, mi contrincante es más duro. Va a ser una pelea muy dura, es joven como yo, está hambriento y va a querer morir en la jaula. Vamos a ver si puede soportar el fuego.

- A ninguno de los dos los han noqueado. ¿Apuestas a ser el primero en su lista?

- No hay nadie que resista una muy buena patada en la cabeza. No hay humano (risas).

- En Chile ya eres toda una estrella. ¿Un mensaje a los fanáticos?

- Un saludos a toda mi gente chilena, mi marea roja. Ya los siento y eso que aún no es ni sábado. Esto es por todos ustedes, estaré pronto por allá. Estaré haciendo dos seminarios en marzo: uno en Copiapó y otro en Arica.

Si ganas, ¿ya piensas en un nombre para el próximo combate?

Me pones en un espacio duro, estoy tan enfocado que ni sé quién estará en mi división (Peso Ligero). Si me preguntan en la jaula, escucharán el nombre.

El lamento por la baja de Jennifer González del UFC

Este sábado iba a ser una fiesta para las MMA chilenas luego de que, hace un mes atrás, se confirmara la llegada de Jennifer González. Sin embargo, problemas con documentación a última hora y una polémica que tiene para largo, obligaron a "La Jefa" a salir de la cartelera. Tanto, que ahora se desconoce si podrá subir o no.

- ¿Qué te parece la baja del combate de Jennifer González?

- Es algo lamentable, porque sé todo el trabajajo que se hace. Jenni es una persona que viene trabajando en las MMA mucho más tiempo que yo, lleva más esfuerzo, trabajo y cortes de peso.

Es desagradable para el pueblo chileno que por una negligencia que no sé bien... Es triste. Ya sea por su equipo o la gente de USADA, es lamentable que nuestra gente se quedó sin la primera chilena en UFC.

- Había ilusión de pelear juntos en la misma cartelera...

- Iba a ser algo muy lindo, pero ya llegará el momento de ver más chilenos en el UFC. Lo doy por firmado.