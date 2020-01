Horario y dónde ver en vivo Serbia de Novak Djokovic vs España de Rafael Nadal por la Final de ATP Cup

Como si estuviese planeada o los astros se hubiesen juntado, Serbia y España son los finalistas dela ATP Cup, torneo similar al antiguo Mundial de Dusseldorf y que inició este año con el fin de hacerle competencia a una Copa Davis que fue ampliamente criticada.

Pues al menos ya tendrán una final que podría ser memorable, con el enfrentamiento entre los dos mejores singlistas del momento y evidenciado en el Ranking ATP: Rafael Nadal (1°) y Novak Djokovic (2°).

Los españoles llegaron a esta etapa tras ser los mejores en fase de grupos al ganar todos sus duelos. Posterior a esto eliminaron en cuartos a Bélgica y en semis a los locales, Australia. Serbia por su parte se impuso primero en su grupo, el cual compartía con Chile. luego eliminaron a Canadá y Rusia para llegar a la final.

Los primeros en salir a la cancha serán los número 2 de cada país: el serbio Dusan Lajovic (34°) vs el hispano Roberto Bautista Agut (10°). Luego será el turno del juego de la noche con 'Nole' disputando con Nadal un punto decisivo, ya sea la definición de la serie o estirando todo al dobles, con parejas por confirmar. Si el duelo es decisivo, Djokovic y Rafa serán parte del duelo de parejas.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Serbia vs España por la Final de ATP Cup?

La serie final está programada para iniciar en la madrugada de este domingo 12 de enero a las 4:30 am de Chile, en Sydney. Los primeros serán Lajovic con Bautista Agut, por lo que Djokovic vs Nadal no saldrán antes de las 6:30 am de Chile. El dobles no será antes de las 8:30 am.

Televisión: ¿Quién transmite Serbia de Novak Djokovic vs España de Rafael Nadal por la Final de ATP Cup?

Serbia de Novak Djokovic vs España de Rafael Nadal por la Final de ATP Cup será transmitido en televisión por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde seguir en vivo por streaming el duelo Serbia de Novak Djokovic vs España de Rafael Nadal por la Final de ATP Cup?

Si buscas un link para ver online y en vivo Serbia de Novak Djokovic vs España de Rafael Nadal por la Final de ATP Cup, podrás hacerlo por ESPN Play.