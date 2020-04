Guillermo Vilas vive un duro momento de salud y revelan que padece un "deterioro cognitivo"

El mejor tenista argentino de todos los tiempos, Guillermo Vilas, la pasa mal, porque atraviesa por un cuadro de "deterioro cognitivo", a sus 67 años.

Según la información que dio a conocer Olé, el ex número 2 del mundo se encuentra protegido por su familia en Mónaco, donde reside desde hace años.

"Con 67 años, se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy lo acosa, según cuentan quienes pueden acceder a alguna información que brota a cuentagotas desde su casa en el Principado", señala la publicación argentina.

Vilas en su etapa de jugador - Getty

La misma nota transandina cuenta que "la manifestación de la enfermedad, como suele suceder en estos casos, fue apareciendo de menor a mayor y, sólo quienes sufrieron de cerca ese padecimiento, comenzaron a reconocerlo en Vilas".

Cercanos al ex campeón de 62 títulos ATP agregan que "físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación".

Vilas, un grande del deporte mundial, no la pasa muy bien.