Juan Cristóbal Guarello salió a aclarar el bullado y polémico lapsus sufrido en Teletrece tras informar la supuesta derrota de Cristian Garin (100° ATP), quien en realidad le había ganado un partidazo al austriaco y pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem (99°), por el debut en el Chile Open.

Un día después, también en Teletrece, el periodista salió entre risas a manifestar que “hoy día sí vamos a leer bien la aplicación con los resultados del tenis, no al revés”, encontrando la respuesta de Ramón Ulloa: “aclaremos cuál fue el fail de anoche”.

Guarello comenzó con la explicación: “¿qué pasó anoche? El partido de Garin contra Thiem se estaba jugando en ese momento. Yo estaba con una aplicación y me tronquié mal. Troncomóvil. Entonces, como estábamos apurados, vi al revés el resultado, que Thiem le había ganado a Garin”.

“Eso fue lo que ocurrió, No hubo una conspiración para tirarle abajo la carrera a Garin como algunos piensan. Como algunos tuiteros salieron a decir”, agregó el comunicador.

Guarello complementó que “Garín venía de un momento complicado, tanto que esos mismos tuiteros que me mataron a mí mataban a Garin, lo amenazaron. La misma escoria que cambia según la dirección del viento”.

Finalmente, Juan Cristóbal Guarello sentenció que “se me cruzaron los papeles, o las páginas web. Ahora ya estoy viendo bien, no me puedo equivocar. No hay intervención de la CIA ni nada de eso”.

La explicación de Guarello