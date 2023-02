El ingreso de Mito Pereira al LIV Golf se acerca. A inicios de enero, el medio inglés Teleghaph ya daba por hecho que el chileno seguiría el camino de su compatriota Joaquín Niemann y se uniría a la controvertida liga financiada por la monarquía de Arabia Saudita, y ahora llegó una inesperada confirmación.

En una entrevista con un medio de su país, el colombiano Juan Sebastián Muñoz pasó a ratificar que Pereira hará el cambio de competencia. El golfista hablaba de su propio paso al LIV Golf cuando mencionó que este estaba influenciado por la decisión de los chilenos.

“Ese tema comenzó en agosto, y al principio hubo mucho debate interno: qué estoy buscando del golf, qué estoy buscando de la vida. Muchos jugadores empezaron a irse para el LIV, cada vez quedaban menos latinos en el PGA Tour y cada vez quedaban menos de mi equipo", comentó Muñoz.

“El primer contacto se dio, más que todo, a través de Joaquín Niemann. A mí no me hubiera interesado el LIV de no ser por tener la posibilidad de hacer un equipo con mis amigos jugando golf, algo que nunca imaginé posible. Eso hace un año no existía", siguió.

Hasta que finalmente nombró a Pereira. "Cuando Niemann decide irse, empieza a buscar la manera de que yo hiciera parte de ese equipo. Luego Mito se comprometió. Ya se había ido Joaco, ya se habían ido Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quedé solo y empecé a preguntarme qué iba a hacer”, lanzó.

Sus palabras llegaron hasta el Golf Channel LA, que luego publicó la información en sus redes sociales: "¡Otro latino que llega a LIV Golf League! Mito Pereira se unirá a su compatriota Joaquín Niemann en la temporada 2023 que arranca en Mayakoba, dejando a Chile sin representantes en la máxima gira".

A falta de la oficialización de la liga saudita, los chilenos volverán a encontrarse a fines de este mes. Del viernes 24 al domingo 16 de febrero se disputará el Torneo LIV Golf Mayakoba, con el debut de esta competencia en tierras mexicanas.