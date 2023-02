Joaquín Niemann y 'Mito' Pereira finalizaron de buena manera el PIF Saudi Internacional, el primer torneo de golf de 2023 que se llevó a cabo en el el Royal Greens Golf and Country Club, en Jeddah, Arabia Saudita. Los chilenos lograron posicionarse en el top 10 del certamen, una gran noticia para Chile considerando que es la primera competición de la temporada para los golfistas nacionales.

El oriundo de Pirque, Guillermo 'Mito' Pereira tuvo una destacada actuación, lo que le valió para ubicarse en la sexta posición (T6). Mientras que el talagantino Joaquín Niemann quedó en el puesto número 10, terminando con un saldo de -10 en la tabla.

Al respecto, Niemann hizo un balance de su participación en el torneo. "Es una cancha que me gusta mucho, jugué muy buen golf. Me sentí muy cómodo en la cancha pegando los tiros que me acomodan con el viento para poder ir adaptándome", expresó el deportista al programa Desde el Fairway de Agricultura TV.

Por otro lado, el galardón del certamen se lo llevó el mexicano Abraham Ancer, quien disputó el título con el estadounidense Cameron Young, sin embargo el mexicano logró quedarse con la corona.

Ahora, Niemann y Pereira se preparan para disputar el International Series Oman, que será desde el 9 al 12 de febrero en el Al Mouj Golf. Luego, una semana más tarde en Doha tendrá lugar el International Series Qatar, y a pesar de que no se ha publicado la lista de jugadores, no se descarta la participación de los chilenos.