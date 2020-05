Fuerte crítica a Marcelo Ríos: "Es como un opinólogo, pero es mentiroso, hay que creerle la mitad de lo que dice"

Cuando Marcelo Ríos habla, deja la grande. El ex número 1 del mundo participó de un IG LIve durante la semana con Alex Rossi, donde tocó muchos tópicos, generando revuelo.

El Chino habló de Sergio Jadue, Joaquín Lavín, sus días de gloria en el tenis mundial, Fernando González, Nicolás Massú y muchas cosas más.

Pero a todos no les gusta los que dice el ex tenista, situación que dejó en claro el periodista Fabio Ríos, quien en una nueva versión de Séptimo Game por RedGol, no se arrugó en criticar al polémico ex jugador.

"Yo creo que es verdad lo que dijo Gaudio (la historia del 'Hoy se sale, Gato'), aunque no le creo a ninguno de los dos, los dos son mentirosos. Mi teoría es que esa anécdota es exagerada por Gaudio de algo que realmente pasó", dijo en primera instancia el comentarista.

Fabio Ríos siguió opinando sobre el Chino y argumentó que "dijo que el único revés que daba pique en los dos lados era el de Massú… También que la derecha de González no era la mejor de la historia, y en eso encuentro que sí tiene algo de razón, pero por ejemplo el drive de Nadal es imposible acatarlo de vuelta, es más versátil".

Para finalizar, el periodista especializado en tenis se fue con todo: "Al Chino le gusta el show, digamos las cosas como son, ahora es un opinólogo… Habla de tenis, pero también habla de otros temas, de Mauricio Israel, de Sebastián Piñera, dispara y lo hace sin pensar. Ahora el Chino cuando habla uno tiene que agarrar las cabritas y a divertirse por lo que va a decir. Pero yo aprecio eso, aunque uno le cree las mitad de las cosas que dice".

Cuando Marcelo Ríos habla genera consecuencias, y esta no fue la excepción.