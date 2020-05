El irónico sueño de Marcelo Ríos con Sergio Jadue: "Necesito encontrarlo para decirle 'cómo mierda lo hiciste'"

Hace una semana atrás la justicia de Estados Unidos volvió a modificar la fecha para leer la sentencia de Sergio Jadue, quien se encuentra como "testigo protegido" de los casos de corrupción de la Conmebol y la FIFA.

Un hecho que no pasa desapercibido en ningún aspecto y que, Marcelo Ríos, en un Instagram Live, festinó con esta situación y contó su irónico sueño con el ex presidente de la ANFP.

"Necesito encontrarme con Jadue pa decirle “cómo mierda lo hiciste”. Me gustaría ir a Miami solo para verlo y hacerle una entrevista, algo así jajaja", expresó el ex número uno del mundo.

El Instagram Live estuvo diverso y disperso por parte del tenista, quien también reveló que le carga World Disney. "A mi me carga Disney, no me gustan las colas, el calor. No me gustan mucho las montañas rusas. A mi me gusta mucho el agua, ese tipo de atracciones", detalló.

Para finalizar, Marcelo Ríos contó qué evento tenístico le gustó más. "Londres es muy triste, Paris es viejo, pero Roland Garros es bonito. US Open es con más onda. Una vez vi a Trump con diez minas abrazados y ahora es presidente de Estados Unidos", sentenció.