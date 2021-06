Floyd Mayweather vs Logan Paul | Día, horario, como y donde ver EN VIVO el regreso de Money al cuadrilátero

Este domingo será un día especial para los fanáticos del boxeo. Floyd Mayweather Jr hará su regreso al cuadrilátero para medirse en una exhibición a Logan Paul, afamado youtubers, actor y pugilista norteamericano en el Hard Rock Stadium de Miami.

Este jueves recién pasado se anunciaron las estipulaciones para el duro enfrentamiento, dentro de las “curiosidades” nos encontramos con que no habrá ganador ni perdedor, ya que, al ser un choque de exhibición, no se necesitarán jueces, además, no habrá protección extra en la zona de la cabeza, más allá de la tradicional protección bucal.

El evento ha sido duramente cuestionado por algunos fanáticos al considerar que la exhibición solo busca generar dinero y no necesariamente realizar un gran encuentro, esto debido a que se habla que, por concepto de ganancias, el boxeador podría llevarse alrededor de cien millones de dólares, mientras que, el youtubers recibiría la no despreciable cantidad de veinte millones de la divisa norteamericana.

Otro de los factores a considerar para este particular combate, es la diferencia de peso que habrá entre el ex campeón mundial y la celebridad de internet, mientras que, Money llegará a este enfrentamiento con un peso de 160 libras (72 kilos), Paul Logan lo hará con 190 libras (86 kilos), es decir, catorce kilogramos más.

Día y hora: ¿Cuándo se enfrentarán Floyd Mayweather vs Logan Paul?

Floyd Mayweather vs Logan Paul se enfrentarán este domingo 6 de junio a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV la pelea entre Floyd Mayweather vs Logan Paul?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo la pelea entre Floyd Mayweather vs Logan Paul?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y en Zapping.