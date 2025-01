"Ha habido grandes peleadores..." Floyd Mayweather responde quién es el mejor boxeador en la historia de México

Floyd Mayweather Jr es una voz más que autorizada a la hora de hablar del mejor boxeador de la historia, ya que consiguió múltiples títulos desde la división Superpluma hasta la Superwelter, sin embargo, esto cambia cuando tiene que elegir al mejor pugilista mexicano, al menos eso fue lo que dijo el propio ‘Money’ en una conferencia de prensa meses atrás.

Floyd Mayweather Jr no eligió al mejor mexicano de la historia

Según señalan los medios mexicanos, Floyd Mayweather Jr, durante una conferencia de prensa que animó en México meses atrás, se le consultó por el mejor boxeador mexicano de la historia, pregunta a la que ‘Money’ como en sus mejores tiempos esquivó como todo un campeón, señalando que “Ha habido muchos grandes peleadores mexicanos. No me corresponde a mí nombrar el mejor” .

No obstante, el estadounidense no se quedó ahí y dijo solo halagos a los pugilistas aztecas, “Me quito el sombrero ante tantos grandes peleadores que abrieron el camino para que yo esté donde estoy.

Mayweather posteriormente se refirió a dos pugilistas que pelean el cetro del mejor de México, ‘Canelo’ y Julio César Chávez, señalando que “Canelo es un gran peleador”, mientras que con respecto a ‘JC’ señaló que “Me quito el sombrero ante Chávez padre. Es una leyenda en el deporte del boxeo. Es una de las personas que abrieron la puerta para peleadores como yo. Yo sigo en muy buena condición, y él es mucho más viejo que yo en este momento. Cuando él era joven, esa habría sido una gran pelea, pero uno nunca sabe”.

Floyd Mayweather y su invicto contra pugilistas mexicanos:

‘Money’ en su carrera profesional como boxeador enfrentó a siete mexicanos, saliendo victorioso en cada uno de los 9 combates que protagonizó.

Su primer enfrentamiento ante un azteca se dio en 1996, justamente fue su primer combate profesional, cuando venció a Roberto Apodaca por nocaut, no obstante, su combate más recordado ante un pugilista mexicano fue con ‘Canelo’ Álvarez el 2013 , a quien también derrotó, aunque por decisión mayoritaria.

Otros mexicanos que no pudieron con Mayweather fueron Jesús Chávez (1997 y 2001), Felipe García (1997), Gregorio Vargas (2000), José Luis Castillo (2 veces en 2002) y Juan Manuel Márquez (2009).