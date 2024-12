Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más destacados de la historia, ha dejado una huella imborrable en el mundo del boxeo. A sus 34 años, el mexicano ha ganado campeonatos en múltiples divisiones y demostrado su maestría en el cuadrilátero.

Sin embargo, mientras su retiro se vislumbra en el horizonte, el pugilista revela un sueño pendiente: una pelea que coronaría su legado, aunque sabe que probablemente nunca se hará realidad.

Canelo Álvarez y su legado como campeón mundial

Desde que comenzó su carrera profesional en 2005, Saúl “Canelo” Álvarez ha conquistado múltiples títulos en diversas categorías de peso, convirtiéndose en una leyenda del boxeo mexicano.

Actualmente, ostenta los cinturones de campeón mundial en peso supermediano de la AMB, CMB, OMB y The Ring. Además, su habilidad como contragolpeador y su capacidad para enfrentar a los mejores del mundo lo han posicionado como uno de los mejores libra por libra durante la última década.

Canelo también ha protagonizado peleas memorables, como su victoria en 2018 sobre Gennadi Golovkin, un combate que fue reconocido como el mejor del año. Sin embargo, pese a su éxito, hay una espina que el campeón no ha podido quitarse.

Gennady Golovkin vs. Canelo Álvarez en 2018 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también “Quiero probar su mentón...” Leyenda del boxeo desafía a Jake Paul y busca 'vengar' a Mike Tyson

La derrota que marcó su carrera

En 2013, aun en ascenso, Canelo enfrentó al legendario Floyd Mayweather Jr. en un combate que resultó ser una dura lección.

La experiencia y el estilo inquebrantable de Mayweather fueron demasiado para el joven mexicano, quien sufrió una de las pocas derrotas de su carrera.

Este resultado ha sido un punto de reflexión para Canelo, quien admite que le encantaría tener una segunda oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Floyd Mayweather Jr. lanza un derechazo a la cabeza de Canelo Álvarez durante su pelea por el título de las 154 libras del CMB y la AMB en 2013 (Getty Images).

El sueño imposible: una revancha con Mayweather

En una reciente entrevista con DAZN Boxing, Canelo reveló que su pelea soñada antes de retirarse sería una revancha contra Mayweather.

“Sí, por supuesto, me encantaría tener la oportunidad de vengarme. Obviamente sabemos que no va a pasar, pero sí, me encantaría quitarme esa espina”, confesó el mexicano.

Publicidad

Publicidad

Floyd Mayweather Jr. asiste al tercer partido de las semifinales de los playoffs de la WNBA 2024 en octubre de 2024 (Getty Images).

ver también Fue protagonista de la saga Rocky, salió campeón mundial de boxeo y murió a los 44 años

Sin embargo, la posibilidad de este enfrentamiento es casi nula. Floyd Mayweather Jr. se retiró oficialmente en 2017 con un impecable récord invicto y aunque los rumores sugieren un posible regreso para una exhibición contra Manny Pacquiao, un combate competitivo con Canelo parece altamente improbable.

Mientras este sueño queda en el terreno de la fantasía, Canelo continúa escribiendo su historia en el ring. Con varios combates aún por disputar y una carrera que lo posiciona entre los grandes, su legado está más que asegurado.

Publicidad