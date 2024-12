“Quiero probar su mentón...” Leyenda del boxeo desafía a Jake Paul y busca 'vengar' a Mike Tyson

Jake Paul es uno de los boxeadores que más llamativos de la actualidad, a pesar de no encontrarse en la elite de este deporte, el también influencer ha logrado hacerse un nombre con enfrentamientos ante leyendas como Mike Tyson y a expeleadores de UFC, como Nate Díaz y Anderson Silva.

Por ello es que su nombre cada vez gana más peso y atrae las miradas de otros boxeadores, aunque muchas veces de mala manera. Justamente uno de los boxeadores que no están contentos con el arribo de Jake es Roy Jones Jr, expugilista que lanzó una dura advertencia al hermano menor de Logan Paul.

La dura advertencia de Jones Jr a Jake Paul

Roy Jones Jr, exboxeador de 55 años, y que en su carrera profesional logró un récord de 66-10, mostró sus ganas de enfrentarse a Paul con un desafío directo “Quiero probar el mentón de Jake Paul” fueron sus palabras a TMZ Sports.

ver también Jake Paul sorprende al elegir al mejor boxeador de todos los tiempos: "Sin dudas que..."

La advertencia contra Paul no terminó ahí, ya que Jones Jr agregó que “Jake tiene un buen golpe, lo sé, pero no creo que Mike haya probado su resistencia. Me gustaría tener la oportunidad de comprobarlo” . Eso no es todo, porque posteriormente señaló que estrategia emplearía en caso de enfrentarse al YouTuber “Si puedo aguantar su golpe, fantástico. O si él logra atraparme antes de que llegue a su mentón, será interesante. Pero me encantaría intentarlo”.

El boxeador, que logró ser campeón mundial de peso medio, supermediano, semipesado y peso pesado, además analizó la actuación de Tyson en el reciente enfrentamiento ante Paul, indicando que “Sus piernas no lucían bien desde el primer round. En una pelea, lo primero que evaluamos en un boxeador son sus piernas, y en este caso no estaban a la altura. Fue algo evidente desde el inicio”.

Roy Jones Jr no vio bien a Mike Tyson frente a Jake Paul. (Foto: IMAGO)

Publicidad

Publicidad

Jones Jr, a diferencia de ‘Iron’ Mike, es un hombre que se encuentra activo en el boxeo, siendo su último enfrentamiento ante Anthony Pettis el 1 de abril del 2023 (Perdió por MD) y anteriormente peleó el 2020 ante el propio Tyson, en un choque que terminó sin ganadores.