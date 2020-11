Mike Tyson vs Roy Jones Jr | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el regreso de Iron Mike a los cuadriláteros

Estamos a solo un día del regreso de Mike Tyson al cuadrilátero, este sábado 28 de noviembre enfrentará a Roy Jones Jr en una imperdible pelea con dos de los mejores boxeadores en su respectiva época.



Mike Tyson una de las figuras más potentes del boxeo mundial tendrá su regreso a los 54 años, como es común en su vida el regreso de Iron Mike no será simple y será a través de un espectacular show que presentará a diversos artistas musicales y cinco enfrentamientos previos a la gran pelea de la noche.



El registro histórico de Tyson lo tiene con un record de 50 victorias y seis derrotas, si bien en su última pelea perdió por nocaut técnico el año 2005 frente a Kevin Mcbride, las expectativas en este encuentro es la de ver un buen show entorno al regreso de uno de los boxeadores más despiadados de la historia, el ex campeón de peso Pesado y mejor boxeador del año 1988 se ha visto entusiasmado en su preparación para este evento.



En el otro lado del cuadrilátero, se encontrará su rival Roy Jones Jr, el boxeador norteamericano de 51 años, es una figura importante del boxeo internacional también, si bien no tiene el mismo carisma de Tyson y su fama no llegó a todos los rincones del mundo, Jones Jr fue múltiple campeón en diversas categorías del boxeo, desde Súper welter hasta peso Pesado. Su registro oficial es de 66 triunfos y nueve derrotas, su última pelea fue el año 2018 cuando venció a Scott Sigmon por decisión unánime.

Afiche del evento Tyson vs Jones Jr. (Foto: Tysonontriller.com)



Día y hora: ¿Cuándo será la pelea entre Mike Tyson vs Roy Jones Jr?



Mike Tyson vs Roy Jones será el sábado 28 de noviembre a las 21:00 hrs de Chile.









Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr?



Mike Tyson vs Roy Jones Jr será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr?



Si buscas un link para ver en vivo la pelea de Mike Tyson vs Roy Jones Jr, podrás hacerlo en ESPN Play.