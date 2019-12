Especial 2019: el Team Chile se hace gigante en Lima con su mejor participación en los Juegos Panamericanos

El 2019 fue un año que será recordado para siempre por el Team Chile, porque en Lima tuvo una participación histórica, ya que obtuvo una cosecha de medallas histórica en los Juegos Panamericanos.

La delegación nacional le dio al país 50 preseas, de las cuales 13 fueron de oro, 19 de plata y 18 de bronce.

El mejor deporte para Chile fue el remo, con las mellizas Antonia y Melita Abraham como grandes protagonistas. La disciplina, en sus distintas modalidades, le dio cuatro primeros lugares al país.

Uno que tuvo su revancha fue el mejor gimnasta de todos los tiempos, Tomás González, quien el 30 de julio se quedó con el oro en la prueba de suelo. "Siempre me he sentido orgulloso de representar a mi país y hoy lo siento más que nunca! Arriba Chile!!! Mil gracias por sus mensajes que tanto me motivan!", escribió el deportista tras el logro.

Otra de las figuras fue la pesista María Fernanda Valdés, mientras que Gabriel Kehr y Humberto Mansilla se quedaron con el oro y la plata en el lanzamiento del martillo.

El tenis tuvo de dulce y agraz en la arcilla limeña. Nicolás Jarry llegó como gran favorito, pero quedó eliminado en cuartos de final, aunque la posta la tomó Tomás Barrios, quien llegó a la final y se aseguró un cupo en Tokio 2020 (tiene que ser 300 del mundo para ir a los Juegos Olímpicos). Pero el Príncipe tuvo su revancha en el dobles mixto, donde en compañía de Alexa Guarachi, ganaron el oro.

Chile se hizo fuerte en Lima y dejó el listón muy alto para 2023, donde por primera vez en la historia Santiago se hará cargo de organizar los Juegos Panamericanos

Todos los medallistas chilenos de Lima 2019

Oro – 13

- Tomás González – Salto, gimnasia artística

- María Fernanda Valdés – Levantamiento de pesas, 87 kilos

- Marco Grimalt y Esteban Grimalt – Voleibol playa

- Nicolás Jarry y Alexa Guarachi – Tenis, dobles mixto

- Felipe Peñaloza y Antonio Cabrera – Madison Masculino del Ciclismo de pista

- Melita y Antonia Abraham – Remo, dos remos largos femenino

- Gabriel Kehr – Lanzamiento del martillo

- Ignacio Abraham y Christopher Kalleg – Remo, dos remos largos

- María José Moya – Patín Carrera, 300 contrarreloj femenino

- Roberto Liewald, Felipe Cárdenas y Fabián y Felipe Oyarzún – Remo, cuatro remos peso ligero

- Soraya Jadue, Isidora Niemeyer, Melita y Antonia Abraham – Remo, cuatro pares de remos cortos

- Thomas Briceño – Judo, categoría -100 kilos

- Joaquín González – Karate, categoría -60 kilos

Plata – 19

- María José Mailliard y Karen Roco – Canotaje de velocidad, C2 500 metros

- Esteban Bustos – Pentatlón moderno

- Felipe Miranda – Salto de Esquí Náutico

- María José Mailliard – Canotaje de velocidad, C1 200 metros

- Rodrigo Miranda – Overall de Esquí Náutico

- Francisca Crovetto – Tiro skeet

- Tomás Barrios – Tenis masculino

- Balonmano masculino

- Gustavo Alarcón, Esgrima – florete

- Humberto Mansilla – Lanzamiento del martillo

- Isidora Niemeyer y Yoselyn Cárcamo – Remo, doble par de remos cortos peso ligero femenino

- Hugo Ramírez – Patín Carrera, 10.000 metros eliminación masculino

- Javier San Martín – Patín Carrera, 10.000 metros eliminación femenino

- Team Chile – Remo, 8 remos

- Kristel Köbrich – Natación, 1.500 metros libres

- Andrés Aguilar, Ricardo Soto, Juan Painevil – Tiro con Arco por equipos

- Macarena Pérez – BMX, estilo libre

- Susana Li – Karate, categoría -68 kilos

- Camilo Veloso – Karate, categoría -67 kilos

Bronce – 18

- Fernanda Aguirre – Taekwondo, 57 kilos

- Ignacio Morales – Taekwondo, 68 kilos

- Martín Vidaurre – Mountain Bike

- Giselle Delgado y Ana María Pinto – Squash

- Valentina González – Salto de Esquí Náutico

- Felipe Peñaloza – Omnium Masculino del Ciclismo de Pista

- José Luis Rodríguez, Antonio Cabrera, Felipe Peñaloza, y Pablos Seisdedos – Persecusión por equipos Masculino del Ciclismo de pista

- Carlos Díaz – Atletismo, 5000 metros

- José Luis Rodríguez – Ciclismo ruta, contrarreloj

- Mary Dee Vargas – Judo, 48 kilos

- Yasmani Acosta – Lucha grecorromana, 130 kilos

- Eber Sanhueza y César Abaroa – Remo, doble par de remos cortos peso ligero masculino

- Soraya Jadue – Remo, par de remos cortos femenino

- Rodrigo Rojas – Karate, más de 84 kilos

- Manuel Domínguez y Esteban Romero – Pelota vasca, doble trinquete

- César Abaroa y Eber Sanhueza – Remo, doble par cortos

- Macarena Figueroa – Fisicoculturismo

- Guillermo Pereira – Golf masculino