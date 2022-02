Este sábado y de manera inédita se llevará a cabo un evento especial en la WWE, el último previo al magno evento de WrestleMania. Se trata de nada más y nada menos que de Elimination Chamber 2022, PPV a realizarse en el Jeddah Superdome de Arabia Saudita, recinto que alberga a unos 35.000 espectadores y que contará con grandes enfrentamientos en su cartelera.

Sin duda los encuentros que se robarán todas las miradas de los fanáticos del wrestling esta tarde serán los dos combates en la “Cámara de la Eliminación”, estipulación donde veremos una pelea por el título de la WWE que posee Bobby Lashley, donde deberá enfrentarse a destacados luchadores como Brock Lesnar, Seth Rollins, AJ Styles, entre otros. Además de un combate femenino donde la ganadora tendrá una oportunidad titular ante la campeona de Raw en WrestleMania 38, título que al día de hoy pertenece a Becky Lynch, quien deberá defender esta misma tarde su campeonato ante la leyenda, Lita.

Otros luchadores que verán acción esta tarde serán Roman Reings, Goldberg, Ronda Rousey, Charlotte Flair, Drew McIntyre y Rey Mysterio.

Revisa a continuación, la cartelera oficial de Elimination Chamber de la WWE.

Cartelera de WWE Elimination Chamber:

- Elimination Chamber por el título de la WWE: Bobby Lashley (c) vs Brock Lesnar vs Riddle vs Austin Theory vs Seth Rollins vs AJ Styles

- Elimination Chamber por una oportunidad al título femenino de Raw: Liv Morgan vs Rhea Ripley vs Bianca Belair vs Doudrop vs Nikki ASH vs Alexa Bliss

- Campeonato femenino Raw: Becky Lynch (c) vs Lita

- Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs Goldberg

- Campeonato de parejas SmackDown: The Usos (c) vs The Viking Raiders

- Combate Falls Count Anywhere: Drew McIntyre vs Mad Cap Moss

- Rey Mysterio vs The Miz

- Ronda Rousey y Naomi vs Charlotte Flair y Sonya Deville.

Día y hora: ¿Cuándo es WWE Elimination Chamber?

WWE Elimination Chamber se realizará este sábado 19 de febrero a partir de las 14:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo WWE Elimination Chamber?

Para ver en vivo WWE Elimination Chamber por TV podrás hacerlo por Fox Sports 1 en Chile, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming WWE Elimination Chamber?

El evento WWE Elimination Chamber podrá ser visto por streaming en WWE Network.