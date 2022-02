Todo listo para que este fin de semana se viva uno de los grandes eventos PPV de la WWE. Y es que la lucha libre vivirá en un inédito escenario como el Jeddah Superdome de Jeddah, en Arabia Saudita; el Eliminator Chamber, última jornada importante antes del WrestleMania 38.

Y con un especial horario para este lado del mundo, la WWE prepara grandes combates con íconos de la lucha libre como Roman Reigns, Seth Rollings, Becky Lynch y los combates especiales que animarán Rey Misterio y en el femenino Ronda Rousey.

Cartelera de WWE Eliminator Chambers:

- Combate Eliminator Chamber por el título de la WWE: Bobby Lashley (c) vs Brock Lesnar vs Riddle vs Austin Theory vs Seth Rollins vs AJ Styles

- Combate Eliminator Chamber buscando a la campeona femenina WWE: Liv Morgan vs Rhea Ripley vs Bianca Belair vs Doudrop vs Nikki ASH vs Alexa Bliss

- Combate título femenino WWE Raw: Becky Lynch (c) vs Lita

- Combate por el título Universal: Roman Reigns (c) vs Goldberg

- Combate título de parejas WWE SmackDown: The Usos (c) vs The Viking Raiders

- Combate Falls Count Anywhere: Drew McIntyre vs Mad Cap Moss

- Rey Mysterio vs The Miz

- Ronda Rousey y Naomi vs Charlotte Flair y Sonya Deville.

Día y hora: ¿Cuándo es WWE Eliminator Chambers?

WWE Eliminator Chambers se realizará este sábado 19 de febrero a partir de las 14:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo WWE Eliminator Chambers?

Para ver en vivo WWE Eliminator Chambers por TV podrás hacerlo por Fox Sports 1 en Chile, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming WWE Eliminator Chambers?

El evento WWE Eliminator Chambers podrá ser visto por streaming en WWE Network.