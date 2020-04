El perfil súper futbolero de Alejandro Tabilo: "Siempre molesto a mi hermano porque a mí no me gusta para nada Colo Colo"

Alejandro Tabilo es un nombre que están conociendo más los chilenos, debido a que este año empezó a meterse en el circuito grande, logrando sus primeras alegrías a nivel ATP, tanto en el Abierto de Australia como en el ATP de Santiago.

Ya como un personaje del deporte nacional reconocido, el zurdo se dio el tiempo de hablar de muchos tópicos con RedGol, por ende no ocultó su fanatismo por otro deporte: el fútbol.

El tenista nacido en Canadá recordó su niñez, cuando iba con toda su familia a ver los partidos eliminatorios de la selección chilena, el que siempre encontraban en algún lugar de Toronto.

"Viviendo en Canadá siempre veía tele chilena con la familia, veíamos fútbol y todo eso. De Chile siempre veíamos las Eliminatorias, acá en Canadá siempre encontrábamos un lugar donde dieran los partidos. Con mi papá, mi mamá y mi hermano siempre íbamos todas las veces que jugaban, eso es algo que viví desde chico y siempre lo voy a recordar, es muy lindo para mí", dijo Tabilo a este medio.

Tabilo con la camiseta de Everton

Pero eso no es todo, porque el número 3 de Chile reconoció su fanatismo por Everton de Viña del Mar, equipo que sigue por herencia de su tío, y su odio por Colo Colo, cuadro del que es hincha su hermano mayor.

"Me gusta mucho el fútbol, me gusta Everton, desde chico siempre mi tío me entregó el amor por Everton, entonces por eso siempre los sigo. Yo siempre molesto a mi hermano porque a mí no me gusta para nada Colo Colo, siempre he sido de Everton y siempre molesto a mi hermano que es de Colo Colo", sostuvo.