El legendario Tony Hawk sorprende a Sky Brown, la gran estrella del skate que sufrió grave accidente tras caer de una rampa

Hace algunos días la gran promesa mundial del skate, Sky Brown de apenas 11 años, sufrió una grave caída de rampa que le ocasionó una fractura de cráneo, por lo que su recuperación y salida del hospital se volvió todo un evento al recibir la visita del mismísimo Tony Hawk, uno de los skater más legendarios del mundo.

El martes la deportista británica más joven en la delegación de su país para los Juegos Olímpicos fue llevada en helicóptero al hospital tras caer de su rampa de entrenamiento y sufrir fracturas de cráneo, muñeca y mano. Afortunadamente su reconstitución fue rápida y este jueves salió junto a Hawk y su hija Kadence a comer helado y dulces.

El legendario skater aseguró que "su recuperación acelerada es un milagro", y reveló que desde el día del accidente se mantuvo en contacto permanente con la familia de la joven estrella de la patineta:

Tony Hawk, leyenda del skate, llevó a la deportista Sky Brown a comer helado para ayudarla en su recuperación tras un duro accidente

"La situación era grave y todos estábamos muy enfermos, pero nada comparado con el dolor que su familia sufrió ese día", dijo Tony tras la caída de Brown, y agregó: "desde mi punto de vista y en muchos sentidos, fue la peor caída que uno podría sufrir desde una rampa vertical".

Hawk ha demostrado en muchas ocasiones ser un fanático admirador de Sky, quien a su vez tiene a Tony como una de sus mayores ídolos y ejemplos a seguir en el deporte: "Mantente fuerte Sky. Gracias por inspirarnos con su espíritu ininterrumpido", escribió la leyenda de 52 años en redes sociales.

La estrella de 11 años ocupó sus redes sociales para dar una actualización de su estado y entregar tranquilidad a la comunidad deportiva: "está bien caerse a veces. Voy a volver a levantarme y presionar aún más. Sé que están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y quiero que todos sepan que, hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con amor y felicidad", escribió y reflexionó:

“Esta fue mi peor caída hasta el momento. Mi casco y brazo me salvaron la vida. Esto no me detendrá. Voy por el oro en Tokio 2021. Mantente fuerte. Mantente positivo", finalizó Brown que ya se recupera en casa junto a sus padres.