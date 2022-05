El Forrest Gump chileno reconoce antes de la Maratón de Santiago: "He vencido mis miedos"

Antonio Marshall, sonidista de TV del Senado, decidió dejarse crecer la barba en septiembre de 2021, cuando una persona le dijo que se parecía a Forrest Gump.

“Un día, mientras corría en la mañana, una persona me apunta con el dedo y me dice que me parezco a alguien: Forrest”, señaló en 24 horas.

Marshall se lo tomó en serio y se mandó a comprar un disfraz del mítico personaje de la película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis.

Al mismo tiempo decidió inscribirse para la Maratón de Santiago que se corre este domingo 8 de mayo y promocionar su participación en las calles.

El sonidista de 39 años ya apareció en el Palacio de La Moneda y en la la Convención Constitucional la semana pasada y ahora quiere romperla en la Maratón de Santiago.

“La Maratón de Santiago ya es una intervención urbana. Yo pretendo intervenir la intervención, para llevar a la gente algo distinto dentro de este magno evento”, señaló.

Asimismo, en conversación con LUN contó cómo consiguió el traje de Forrest: “En diciembre encargué el traje, zapatillas, gorro, todo. El traje tiene licencia de Forrest oficial, llegó de Estados Unidos y me quedó perfecto".

Luego, afirmó: "Me siento bastante bien después del revuelo que ha causado el personaje, me ha permitido vencer mis propios miedo, me ha traído autoestima y seguridad al sentir el apoyo de la gente“.

“Más que gritar la gente se pone a grabar, siempre sacan la cámara, el apoyo de la gente fue un combustible para mi performance“, finalizó.