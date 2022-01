Cristian Garin vs Pedro Martínez | Ver EN VIVO ONLINE y por TV a "Gago" por la segunda ronda del Australian Open

Cristian Garin (19°) vuelve a la acción del primer Grand Slam del año esta noche cuando enfrente por la segunda ronda del Australian Open 2022, al español Pedro Martínez (61°). Partidazo que obligará a los chilenos a madrugar porque “Gago” jugará en el último turno de la cancha “1573 Arena”.

El “Tanque” llegó a este encuentro tras haber derrotado en su debut al argentino Facundo Bagnis, en un partido que se le complicó más de la cuenta a la primera raqueta nacional ya se vio obligado a llegar al quinto sets, derrotando al trasandino por parciales de 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 y 6-3.

Pedro Martínez por su parte, hizo lo propio en la primera ronda del Abierto de Australia y dejó en el camino a otro tenista argentino, Federico Delbonis en cuatro juegos; 7-6, 3-6, 6-4 y 6-2.

Este será el tercer encuentro profesional entre Garin y el tenista hispano, en los anteriores dos encuentros -ambos la temporada 2021- el chileno salió victorioso, primero en Wimbledon y posteriormente en el Torneo de Båstad, Suecia, por un doble marcador de 6-3. Ahora, el nacional buscará hacer valer el historial y avanzar a la ronda de 32 del AO, lo que la convertiría automáticamente en su mejor participación en el torneo australiano.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Pedro Martínez?

Cristian Garin vs Pedro Martínez juegan en la madrugada de este miércoles 19 de enero no antes de las 1:30 am hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Pedro Martínez?

El partido será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Pedro Martínez?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.