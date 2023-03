Cristian Garin no se achica ante Tsitsipas en Miami: "Estoy con ganas de enfrentarlo"

Cristian Garin (82° ATP) sigue con un altísimo nivel de tenis. Tras vencer al argentino Sebastián Báez (33°) por 7-6 y 6-3 en poco más de dos horas se metió en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, y ahora en su camino aparece el enorme Stefanos Tsitsipas, con quien tendrá que batirse a duelo por un cupo en los octavos de final del torneo estadounidense.

El griego de 24 años, que mide 1.93 metros y es el actual número tres del mundo en el Ránking ATP, será el rival de Gago para intentar instalarse entre los 16 mejores del certamen norteamericano, al igual como lo hizo recientemente en Indian Wells, y para ese importante desafío el chileno ya empieza a mentalizarse con todo.

"Estoy con ganas de enfrentarlo y recuperarme"

Después de derrotar a Báez en segunda ronda, el Tanque habló con ESPN y entregó sus sensaciones después del tremendo triunfo que consiguió. Eso sí, también tuvo palabras para empezar a calentar el choque con Tsitsipas. "Espero un partido de top ten", lanzó de entrada.

El oriundo de Arica no se achica ante la tremenda estrella que enfrentará y resalta que el helénico "es uno de los jugadores de los que más me gusta su estilo, en estos torneos me gusta jugar contra ellos, te dice el nivel en que uno está, estoy con ganas de enfrentarlo y recuperarme".

Sobre el triunfo ante Sebastián Báez, Garin destaca que "fue un partido durísimo, la verdad es que el primer set es de los más duros que he jugado últimamente, con puntos largos, intensos, hace mucho calor y no sabía que iba a ser un partido así, el segundo set jugué mejor, más sólido, así que por suerte me lo pude llevar".

"Los dos estamos parecidos físicamente, el primer set fue muy duro, más de una hora con este calor fue muy decisivo el tie-break, yo jugué bien, jugamos puntos muy largos e intensos, el segundo set era parecido lo que iba a pasar para los dos. Contengo que cayó para mi lado", concluyó.

Cristian Garin y Stefanos Tsitsipas se enfrentarán este lunes 27 de marzo por la Ronda de 32 del Masters 1.000 de Miami. Todavía no hay ni cancha ni horario definidos, pero de seguro tanto el chileno como el griego estarán enfocados en pelear la victoria para avanzar a octavos de final del torneo.