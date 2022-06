Roland Garros ya conoce a sus finalistas femeninas para este 2022. Y la carismática estadounidense Coco Gauff (23°) es la favorita del público francés, luego de que barriera con la italiana Martina Trevisan (59°) en la semifinal.

Con 18 años cumplidos en marzo de este año, la oriunda de Atlanta es la gran sensación actualmente de la WTA. Por eso el expresivo marcador de 6-3 y 6-1 con que derrotó a la tenista europea causó mucho revuelo en el torneo galo.

Es que desde Maria Sharapova en el 2004, cuando fue finalista en el US Open, que no había una jugadora tan joven disputando la final de un major. Y en París no sucedía desde el 2001, cuando a los 18 años Kim Clijsters jugó la final.

Además no ha perdido ningún set durante todo el torneo, el que en caso de ganarlo la dejará como nueva top ten y de seguro en la órbita mundial del deporte por todo el potencial que tiene por desarrollar.

De todas formas tendrá una dura contrincante en la definición que se jugará el sábado, desde las 9 de la mañana de Chile. Se trata de la polaca Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo.

Además que también llega llena de confianza, tras derrotar con mucha comodidad a la rusa Daria Kasatkina (20°) por 6-1 y 6-2, por lo que es gran favorita para conseguir el título en Francia, el que ya supo levantar el 2020.