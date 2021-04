Insólito: le roban la bicicleta de entrenamiento a ganador de oro panamericano y se la dejan en una iglesia de San Joaquín

El ciclista chileno, Antonio Cabrera, fue asaltado este domingo a la 6 de la mañana mientras entrenaba en la franja Elige Vivir Sano y le robaron su bicicleta avaluada en 8 millones de pesos.

"Fue con arma blanca. Cuchillo. Eran dos, traté de arrancar con mi bici porque se me cruzaron, y en ese momento me di una vuelta, pero me caí", dijo Cabrera a Emol.

El ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 denunció el robo en Instagram y recibió el apoyo de deportistas chilenos, incluido Sebastián Keitel, diputado y ex atleta.

Aparentemente su denuncia tuvo un efecto, pues este lunes en la madrugada Carabineros encontró la bicicleta estacionada al frente de una iglesia en San Joaquín.

Bicicleta de Antonio Cabrera, oro en Lima 2019

"A eso de las 03:00 horas de la madrugada del 26 de abril del 2021, mientras el Sargento 2do. Claudio Peña Gutierrez efectuaba patrullajes por el cuadrante 99, de la comuna de San Joaquín, fue alertado que individuos desconocidos habrían dejado una bicicleta en la puerta de acceso de una iglesia ubicada en Avda. Alcalde Pedro Alarcon con Pasaje Venecia, comuna de San Joaquín", señaló el Mayor Manolo Gómez.

Luego, agregó: "Una vez en el lugar se percata que la bicicleta corresponde a la sustraída a Cabrera. Dicho elemento fue entregado al deportista".

Finalmente, Cabrera criticó el horario de deportes durante la pandemia: "Está muy peligroso todo. Yo igual peso 80 kilos, puedo pelearla, pero a esa hora hacer deporte, está todo raro".

Sebastián Keitel coincidió: "Eso es lo que pasa cuando el Ministerio de Salud te invista a entrenar de noche".